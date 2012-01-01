Итальянцы потребовали убрать песню участника Эстонии с "Евровидения-2025"

Итальянцы оскорблены песней представителя Эстонии на "Евровидении" и требуют снять ее с конкурса. Чем известен исполнитель трека Томми Кэш и почему композиция так не понравилась части слушателей, расскажет Москва 24.

"Томми Кэш должен приехать в Италию"

Фото: legion-media.com/item/Scanpix/Martin Pedaja

Конкурс песни "Евровидение-2025" пройдет в швейцарском Базеле и соберет 38 стран-участниц. Страна станет хозяйкой мероприятия в этом году благодаря певцу Nemo, который победил в 2024-м с песней The Code (в прошлый раз Швейцария принимала у себя конкурс еще в конце 1980-х, после победы Селин Дион).

До события еще больше двух месяцев, но оно уже обрастает скандалами. Самым обсуждаемым в Сети стал номер участника от Эстонии Томми Кэша (настоящее имя – Томас Таммеметс). На конкурсе он представит песню Espresso Macchiato. В интервью изданию Delfi музыкант рассказал, что считает композицию подходящей для конкурса, поскольку "кофе объединяет людей".

"Мы не садились писать трек специально для "Евровидения". Кофе объединяет людей, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое", – заявил он.

Также известно, что номер поставила уроженка Челябинска, сценарист и режиссер Алина Пязок.

Изначально Томас занимался танцами и выступал в качестве подтанцовки, но в 2013 году начал строить сольную карьеру под псевдонимом Томми Кэш, который взял в честь американского певца Джонни Кэша. В творчестве музыканта из Эстонии большое место занимают элементы, которые ассоциируются за рубежом с россиянами: ковры, спортивные костюмы, православные иконы, эстетика 1990-х годов и постсоветской эпохи. В некоторых треках Кэш зачитывает англоязычные тексты с нарочито русским акцентом. Успех на родине Томми Кэш объяснял тем, что нашел свой стиль. "Я просто был первым в Эстонии, кто снял себе хороший клип и разработал собственный самобытный стиль", – говорил Томас в интервью.



Но если комментарии поклонников "Евровидения" в основном положительные (пользователи отмечают необычные танцы и ироничное исполнение), то у части итальянцев трек вызвал вопросы: 20 февраля СМИ сообщили, что ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала убрать песню из конкурса. Соответствующую жалобу направили в Европейский вещательный союз.

Итальянцы сочли трек оскорбительным для граждан страны. Codacons утверждает, что песня передает негативный образ страны и использует стереотипы об итальянцах: любовь к кофе и спагетти, показная роскошь и мафия.

Сенатор итальянской правой партии "Лига" Джан Марко Чентинайо выразил негодование в соцсетях.

"Томми Кэш должен приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые и стереотипные песни", – отметил политик.

"Вечеринка Лайки"

legion-media.com/Philipp von Ditfurth/dpa

Уже более половины стран объявили своих представителей на конкурсе в этом году, и еще одной звездой соцсетей стала претендент от Ирландии Эмми. Она исполнит песню Laika Party – "Вечеринка Лайки". Трек посвящен советской собаке-космонавту, которая стала первым животным, выведенным на орбиту Земли.

Среди авторов песни – уроженка Башкирии Лариса Тормей (девичья фамилия – Вильданова), переехавшая в Ирландию около 20 лет назад. Вспоминая историю создания трека, Лариса рассказала, что сама идея родилась очень быстро.

Когда автор познакомилась с Эмми, певица поделилась, что у ее семьи есть традиция – игра "вопрос-ответ". Однажды ей попался вопрос о Лайке, о которой исполнительница раньше не слышала.

"И она захотела написать песню о ней со счастливым концом, где собачка не умирает, а празднует и танцует среди звезд. Конечно же, эта тема была мне очень близка, потому что это история Советского Союза. И мы сели и написали песню за два часа", – рассказала Тормей изданию "Комсомольская правда".

Лариса также отметила, что после завершения работы над треком сразу поняла, что получился стопроцентный хит. Разделяют ли члены жюри "Евровидения" ее мнение, станет известно 15 мая, когда Эмми исполнит песню во втором полуфинале. Финал конкурса состоится 17 мая.