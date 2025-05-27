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27 мая, 16:30

Культура

"Сити": фильму "Жмурки" исполнилось 20 лет

"Сити": фильму "Жмурки" исполнилось 20 лет

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Команда проекта "Сити" подготовила материал к 20-летию фильма "Жмурки" – одной из самых узнаваемых и противоречивых картин постсоветского кинематографа.

Именно она окончательно закрепила за Алексеем Балабановым статус культового режиссера. Его фильмы – это отражение 90-х: без морали, без героев, но с узнаваемыми типажами и горькой иронией. Позже Балабанов снял "Брата", "Брата – 2" и "Груз 200" – фильмы, ставшие частью культурного кода.

К годовщине фильма в разных городах проходят выставки и ретроспективы.

Подробнее – в программе "Сити".

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