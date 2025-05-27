"Сити": фильму "Жмурки" исполнилось 20 лет

Команда проекта "Сити" подготовила материал к 20-летию фильма "Жмурки" – одной из самых узнаваемых и противоречивых картин постсоветского кинематографа.

Именно она окончательно закрепила за Алексеем Балабановым статус культового режиссера. Его фильмы – это отражение 90-х: без морали, без героев, но с узнаваемыми типажами и горькой иронией. Позже Балабанов снял "Брата", "Брата – 2" и "Груз 200" – фильмы, ставшие частью культурного кода.

К годовщине фильма в разных городах проходят выставки и ретроспективы.

Подробнее – в программе "Сити".