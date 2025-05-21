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21 мая, 15:50

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Организаторы рассказали о программе фестиваля "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье"

Организаторы рассказали о программе фестиваля "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье"

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25 мая стартует второй фестиваль сценического искусства "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025". Он организован московским вузом ГИТИС совместно с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Площадкой фестиваля-лаборатории станет теплоход "А. С. Попов". Показы пройдут в таких городах, как Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань, Чебоксары.

Каковы главные цели проекта? Что станет основой творческих экспериментов и театральных постановок? Какие театральные коллективы соберутся на площадке фестиваля? Как объявленный президентом РФ перекрестный год культуры России и Китая повлиял на формат проекта? Какую поддержку оказывает государство новым именам в сфере сценического искусства?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • художественный руководитель фестиваля, ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский;
  • проректор по общим вопросам и проектному управлению ГИТИСа Марина Кирюшкина;
  • руководитель фестиваля, директор АНО Центр образовательных и культурных программ "Атмосфера впечатлений" Янина Незванкина;
  • театральный режиссер, драматург, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская;
  • актриса театра и кино, народная артистка РФ, выпускница ГИТИСа Ольга Прокофьева;
  • режиссер, выпускница ГИТИСа Лю Ичень;

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