Организаторы рассказали о программе фестиваля "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье"

25 мая стартует второй фестиваль сценического искусства "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025". Он организован московским вузом ГИТИС совместно с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Площадкой фестиваля-лаборатории станет теплоход "А. С. Попов". Показы пройдут в таких городах, как Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань, Чебоксары.

Каковы главные цели проекта? Что станет основой творческих экспериментов и театральных постановок? Какие театральные коллективы соберутся на площадке фестиваля? Как объявленный президентом РФ перекрестный год культуры России и Китая повлиял на формат проекта? Какую поддержку оказывает государство новым именам в сфере сценического искусства?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: