21 мая, 15:50События
Организаторы рассказали о программе фестиваля "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье"
25 мая стартует второй фестиваль сценического искусства "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025". Он организован московским вузом ГИТИС совместно с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Площадкой фестиваля-лаборатории станет теплоход "А. С. Попов". Показы пройдут в таких городах, как Нижний Новгород, Самара, Саратов, Казань, Чебоксары.
Каковы главные цели проекта? Что станет основой творческих экспериментов и театральных постановок? Какие театральные коллективы соберутся на площадке фестиваля? Как объявленный президентом РФ перекрестный год культуры России и Китая повлиял на формат проекта? Какую поддержку оказывает государство новым именам в сфере сценического искусства?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- художественный руководитель фестиваля, ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский;
- проректор по общим вопросам и проектному управлению ГИТИСа Марина Кирюшкина;
- руководитель фестиваля, директор АНО Центр образовательных и культурных программ "Атмосфера впечатлений" Янина Незванкина;
- театральный режиссер, драматург, старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская;
- актриса театра и кино, народная артистка РФ, выпускница ГИТИСа Ольга Прокофьева;
- режиссер, выпускница ГИТИСа Лю Ичень;