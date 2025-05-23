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23 мая, 12:15

Культура

Любимова, Гергиев и Цискаридзе приехали на прощание с Григоровичем

Любимова, Гергиев и Цискаридзе приехали на прощание с Григоровичем

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем началась в Большом театре

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Министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев и артист балета Николай Цискаридзе приехали на прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем. Церемония проходит на исторической цене Большого театра.

Балетной труппой главного театра страны Григорович руководил более 30 лет. Он создал восемь оригинальных балетов и редактировал почти все классические, которые вошли в основу репертуара.

Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой – балериной Наталией Бессмертновой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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