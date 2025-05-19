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19 мая, 14:15

Культура

Умер бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович

Умер бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович

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Умер легендарный хореограф Юрий Григорович. Ему было 98 лет. Он работал главным балетмейстером Большого театра с 1964 по 1995 год.

Под его руководством вышли многие спектакли, ставшие основой репертуара, в том числе "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка", "Дон Кихот", "Щелкунчик". Постановки Григоровича имели громкий успех как на Родине, так и за рубежом. Особое признание получил его балет "Спартак" на музыку Арама Хачатуряна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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