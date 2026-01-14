Пассажир умер на борту авиарейса Саратов – Москва

Фото: depositphotos/Chalabala

Один из пассажиров умер на борту самолета рейса Саратов – Москва. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аэропорта Гагарин.

Оказалось, что пассажир почувствовал себя плохо. В связи с этим командир воздушного судна был вынужден передать сведения об инциденте.

Врачи скорой помощи, которые были вызваны на борт, пытались реанимировать пассажира, но мужчина скончался.

Ранее пассажир рейса "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Москва – Сочи, умер во время полета. Мужчина в возрасте 56 лет потерял сознание, после чего экипаж оказал ему первую помощь и провел реанимационные мероприятия.

Командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду. Однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть пассажира.

