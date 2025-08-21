21 августа, 14:47Происшествия
Пассажир умер во время полета "Уральских авиалиний" Москва – Сочи
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажир рейса "Уральских авиалиний" U6-185, следовавший по маршруту Москва – Сочи, умер во время полета. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Мужчина 56 лет потерял сознание, после чего экипаж незамедлительно оказал ему первую помощь и провел реанимационные мероприятия.
"Командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду", – добавили в пресс-службе.
Однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть пассажира.
Ранее следовавший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань самолет совершил аварийную посадку в пункте вылета из-за технических неисправностей. На борту находились 14 человек, в том числе четверо детей. Неисправность была обнаружена уже после взлета.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Самолет кружил над Подмосковьем свыше двух часов