Пассажир умер во время полета "Уральских авиалиний" Москва – Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажир рейса "Уральских авиалиний" U6-185, следовавший по маршруту Москва – Сочи, умер во время полета. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Мужчина 56 лет потерял сознание, после чего экипаж незамедлительно оказал ему первую помощь и провел реанимационные мероприятия.

"Командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду", – добавили в пресс-службе.

Однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть пассажира.

Ранее следовавший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань самолет совершил аварийную посадку в пункте вылета из-за технических неисправностей. На борту находились 14 человек, в том числе четверо детей. Неисправность была обнаружена уже после взлета.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.