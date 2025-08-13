Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Батуми – Москва

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ситуация с задержкой рейса Батуми – Москва авиакомпании Red Wings находится на контроле столичной межрегиональной транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что вылет задержан на более чем 16 часов. На борт были зарегистрированы 174 человека, из них 18 – дети. Прокуратура проконтролирует соблюдение их прав. По информации авиакомпании, на время ожидания пассажирам предоставлены еда и напитки.

Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном пространстве также организована проверка. В случае нарушения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что Росавиация проверит авиакомпанию Turkish Airlines. По информации СМИ, в московском аэропорту Внуково задержался рейс в турецкий Бодрум. Представитель авиакомпании не вышел к пассажирам.

Кроме того, им не предоставили еду, воду и временное размещение в отеле. Отказаться от перелета туристы не могли, так как им не возвращали багаж.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что обсуждалась возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран.

