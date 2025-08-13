Авиаэксперт Гусаров оценил идею наказать Turkish Airlines за ситуацию с багажом россиян

В Общероссийском объединении пассажиров (ООП) призвали ограничивать рейсы международных авиалиний, нарушающих интересы россиян. Есть ли смысл в инициативе и к каким последствиям она может привести, разбиралась Москва 24.

Системная проблема

В России следует сокращать частоту рейсов иностранных авиаперевозчиков, которые систематически пренебрегают правами пассажиров. К примеру, санкции предлагается накладывать, если компания не предоставляет питание при длительных задержках или недогружает багаж. С такой идеей выступил в беседе с "Коммерсантом" руководитель ООП, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

По его словам, необходимость нововведения связана с самолетами авиакомпании Turkish Airlines 9 и 10 августа. На пяти рейсах из Антальи тогда не уложили 730 мест багажа, сообщали в пресс-службе аэропорта Внуково. Причем с подобными сложностями россияне начали сталкиваться еще в июле 2025 года. Тогда у сотен туристов, вернувшихся в аэропорты Пулково и Внуково на рейсах Turkish Airlines, не долетели чемоданы, которые удалось вернуть в лучшем случае спустя 14–15 часов.





Илья Зотов руководитель ООП, зампред Общественного совета при Минтрансе После совещаний в Росавиации и Минтрансе перевозчик продемонстрировал лишь незначительные улучшения, тогда как проблема остается системной и действующее законодательство не соблюдается.

Усугубляет положение и то, что "достучаться" до недобросовестных авиакомпаний не удается и самим пассажирам. Соответственно, пресечь нарушения получится, лишь уменьшив число рейсов, уверен Зотов. В то же время он пояснил, что применять новый подход следует по завершении высокого сезона: с началом осенне-зимнего расписания или с января.

Между тем в начале августа 2025 года замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин заявлял журналистам, что применять жесткие меры против Turkish Airlines пока не планируется. По словам чиновника, несмотря на заминки с доставкой багажа, пассажиры в любом случае получают его.

Также Потешкин добавил, что в Минтрансе определили способы исправить проблему и донесли позицию до представителей авиакомпании.

"Мы сегодня в дружественном диалоге с целью помочь коллегам справиться с ситуацией", – говорил замминистра.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов ранее объяснял, что действия Turkish Airlines связаны с временными ограничениями, вводимыми в российском воздушном пространстве. Когда они закрываются, лайнеры вынуждены разворачиваться, делать лишние круги или лететь в запасной аэропорт. Для этого им необходимо дополнительное топливо, которому и отдается предпочтение вместо багажа, отметил Мохов.

Кто пострадает больше?

Точечные сокращения рейсов иностранных авиакомпаний, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, будут эффективны. Однако вводить дисциплинарные меры нужно осторожно, поделился мнением с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

"Вопрос кроется в том, почему перевозчики не учитывают ограничения воздушного пространства и не меняют подход к совершению рейсов. Соответственно, если мы говорим про турецкие авиалинии, которые постоянно недогружают багаж, неясно, почему бы не начать использовать самолеты с большей вместимостью и дальностью. Парк этой компании является одним из крупнейших по количеству лайнеров в мире", – указал эксперт.

В качестве примера успешной адаптации к нынешним реалиям Мурадян упомянул ближневосточные авиалинии. Чтобы иметь возможность заправлять суда с запасом и в то же время загружать весь багаж, они приняли решение уменьшить количество мест в продаже.

"То есть на части кресел теперь никто не сидит. А пассажир не страдает от того, что его чемодан не долетит", – указал вице-президент АТОР.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Решение проблемы – в случае нарушений заранее уведомлять перевозчика, что в следующем периоде при продлении разрешения на полеты число его рейсов будет уменьшено. Тогда у компании будет время исправить ситуацию.

Однако авиаэксперт Роман Гусаров предупредил в разговоре с Москвой 24, что любые санкции в адрес международных авиалиний приведут к ответным мерам против российских перевозчиков.

"Надо понимать, что у турецких авиалиний тоже есть свой аргумент. В случае ограничений они могут сказать что-то вроде: "Решите вопросы в своих аэропортах, тогда у нас появится возможность брать весь багаж. А пока такая нестабильная ситуация, придется терпеть неудобства. Либо мы берем пассажиров и не весь багаж, либо мы вообще пассажиров не возьмем вместе с их багажом", – порассуждал эксперт.

Гусаров также напомнил, что перелеты между странами совершаются на основе двухсторонних межправительственных соглашений. Такие документы, например, гарантируют, что иностранные и российские перевозчики имеют равные права доступа на рынки друг друга.

Соответственно, если РФ примет решение сократить число рейсов из какой-либо страны, та в ответ поступит аналогичным образом, что может привести к полному прекращению авиасообщения, заключил эксперт.

