В США 25 пассажиров Airbus пострадали из-за турбулентности

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В США 25 пассажиров самолета Airbus A330-900 получили травмы из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Delta Air Lines, которой принадлежит воздушное судно.

Инцидент произошел в среду, 30 июля, когда борт выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. После того как самолет приземлился в аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол, всех пассажиров осмотрели врачи.

В результате 25 человек были доставлены в местные больницы для обследования и лечения. По данным ABC News, на борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа.

Ранее во время турбулентности в самолете авиакомпании Lufthansa, который следовал из аргентинского Буэнос-Айреса в немецкий Франкфурт-на-Майне, пострадали 11 человек. По данным СМИ, травмы получили 5 пассажиров и 6 членов экипажа.

Им оказали медицинскую помощь после приземления. Всего на борту было 329 пассажиров и 19 членов экипажа.

