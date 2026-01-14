Форма поиска по сайту

14 января, 14:01

Происшествия

Учительница в Архангельске получила условный срок за избиение школьника

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Учительница в Архангельске получила условный срок за истязание школьника, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области.

Следствие установило, что с ноября 2024 года по март 2025 года женщина, являясь классным руководителем, систематически наносила побои 11-летнему мальчику, который нарушал дисциплину.

Обвиняемую признали виновной по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации".

Плесецкий районный суд назначил учительнице наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Помимо этого, ей запрещено в течение 3 лет заниматься педагогической деятельностью. Судом также был удовлетворен гражданский иск – в пользу школьника взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Москве осудили экс-педагога по вокалу за сексуальное насилие над подростком. По версии следствия, с 4 июня по 7 августа 2019 года преподавательница приглашала ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала преступные действия. Помимо этого, она отправляла девочке интимные фотографии.

судыпроисшествиярегионы

