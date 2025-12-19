Экс-учительницу осудили на 13 лет в Москве за сексуальное насилие над ребенком

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Москве на 13 лет осудили экс-педагога по вокалу за сексуальное насилие над подростком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что суд признал достаточными доказательства для вынесения приговора. Преподаватель признана виновной по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

По версии следствия, с 4 июня по 7 августа 2019 года осужденная приглашала ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала преступные действия. Помимо этого, она отправляла девочке интимные фотографии.

Экс-преподаватель будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал учительницу, которую обвинили в совращении двух школьников. По данным следствия, она трижды совершила действия сексуального характера в отношении мальчиков 2013 года рождения. Против нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье.