Суд в Петербурге арестовал учительницу за совращение учеников

Фото: depositphotos/belchonock

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения учительнице, которую обвиняют в совращении двух школьников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что женщина в апреле и июле этого года в своей квартире трижды совершила действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 2013 года рождения. На нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

По информации телеграм-канала SHOT, учительница преподавала английский язык в одной из школ Санкт-Петербурга. Подозреваемая несколько раз приглашала учеников к себе домой.

Правоохранители задержали женщину 16 декабря. После предъявления обвинения суд заключил ее под стражу до 15 февраля 2026 года. Сама женщина не признала свою вину и попросила суд избрать ей домашний арест.

Ранее суд приговорил жителя Ульяновска к 8,5 года лишения свободы за сексуальное насилие над 15-летней девочкой во время сеанса массажа. В 2025 году мужчина разместил объявление о наборе моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки техники массажа.

В начале декабря в Москве арестовали мужчину, обвиняемого в растлении девочки 2018 года рождения. По данным СК, с августа по ноябрь этого года фигурант проживал в квартире дома на улице Бестужевых. Там он регулярно растлевал дочь своей сожительницы.