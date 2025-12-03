Москвича арестовали за растление дочери сожительницы

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в растлении девочки 2018 года рождения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета России.

По данным СК, с августа по ноябрь этого года фигурант проживал в квартире дома на улице Бестужевых. Там он регулярно растлевал дочь своей сожительницы. Спустя продолжительное время пострадавшая рассказала об этом матери.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинения по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Фигуранта взяли под стражу.

Правоохранители продолжают собирать информацию для закрепления доказательной базы.

Ранее в Карелии мужчине вынесли приговор за педофилию и изготовление порно с детьми. По данным следствия, мужчина летом 2024 года неоднократно вступал в половую связь с девочкой младше 16 лет. Также фигурант в переписке просил двух несовершеннолетних делать для него интимные фотографии и видео за деньги.

Судом злоумышленнику назначено 11 лет лишения свободы строгого режима и выплата моральной компенсации пострадавшим в размере 500 тысяч рублей.