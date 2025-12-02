Форма поиска по сайту

02 декабря, 17:56

Происшествия

Мужчину в Карелии осудили за педофилию и изготовление порно с детьми

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Карелии вынес приговор 49-летнему мужчине за педофилию и изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, летом 2024 года мужчина неоднократно вступал в половую связь с девочкой младше 16 лет. Также период с августа по сентябрь того же года он переписывался в мессенджере с двумя несовершеннолетними и просил их делать для него интимные фотографии и видео. За это мужчина обещал денежное вознаграждение.

На время следствия фигурант находился под стражей. Свою вину в совершении преступлений он не признал.

Суд счел доказательства в адрес мужчины достаточными для вынесения приговора по части 1 статьи 134 ( "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), части 3 статьи 135 ("Развратные действия в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста") и пунктам "а", "в", "г" части 2 статьи 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов").

Фигуранту назначили 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплату моральной компенсации потерпевшим в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в Красногорске арестовали водителя маршрутного автобуса, домогавшегося до 13-летней девочки. В Сети распространились видеокадры, на которых мужчина пытался залезть под куртку школьницы.

Мужчину задержали при попытке покинуть страну. Ему предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

судыпроисшествиярегионы

