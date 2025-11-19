Суд в Москве арестовал на 13 суток композитора Шмитова

Фото: mosconsv.ru

Нагатинский суд Москвы арестовал на 13 суток композитора Алексея Шмитова по административному делу о мелком хулиганстве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Из судебных материалов следует, что Шмитов, находясь в общественном месте, "тыльной стороной ладони" трогал гениталии ребенка.

На сайте Союза композиторов РФ сказано, что 68-летний Шмитов является одним из самых ярких представителей российской органной школы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель пытался залезть под куртку девочки. СМИ выяснили, что мужчина не в первый раз домогается детей. До этого он также приставал к одной из школьниц.

Спустя время гражданина одной из стран Центральной Азии 1987 года рождения удалось задержать. Он пытался сбежать из РФ. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий в отношении ребенка.

В подмосковном Минтрансе сообщили, что провели проверку и уволили водителя маршрутки 1212к. В настоящее время злоумышленник арестован.

