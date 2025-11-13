В Кызыле задержан подозреваемый в нападении на школьницу

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"

В Кызыле задержан мужчина, который подозревается в нападении на школьницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк заявила, что 12 ноября в полицию обратился мужчина, рассказав, что к его 10-летней дочери на улице подошел неизвестный. Злоумышленник обратился к ребенку с непристойным предложением, а после повалил на землю. Девочка оказала сопротивление, в результате чего подозреваемый сбежал.

О произошедшем девочка сообщила родителям. Кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как злоумышленник нападает на ребенка, распространились в соцсетях и вызвали широкий резонанс. На видео заметно, как мужчина пытался поцеловать школьницу.

В результате был задержан 35-летний уроженец города Ак-Довурак, который живет в Кызыле. Свой поступок он объяснил тем, что находился в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в отделение полиции для проведения процессуальных действий.

В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Тыва уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о совершении действий сексуального характера. В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить обстоятельства случившегося и закрепить доказательственную базу.

Ранее было возбуждено дело о халатности после насилия над 10-летним ребенком в летнем лагере в Красноярском крае. По версии СК, трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили на территории учреждения насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

После случившегося ребенок рассказал о произошедшем сотрудникам лагеря. Однако уполномоченные лица не обеспечили безопасность мальчика и не пресекли действия злоумышленников. В результате он вновь подвергся насилию.

