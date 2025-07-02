СК завел дело о халатности после сексуального насилия над мальчиком под Красноярском

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия"

Уголовное дело о халатности возбуждено после сексуального насилия над 10-летним ребенком в летнем спортивном лагере в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 25 и 27 июня трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили на территории оздоровительного учреждения насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

В первый день, когда в отношении ребенка были совершены противоправные действия, мальчик подошел к сотрудникам лагеря и рассказал о произошедшем. Однако уполномоченные лица, которые должны были следить за детьми, не обеспечили его безопасность и не пресекли действия злоумышленников. Они также не стали уведомлять о случившемся полицию.

В результате бездействия должностных лиц ребенок подвергся насилию во второй раз, подчеркнули в региональном СК. Сейчас следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее правоохранители начали проверку после появления в Сети сведений о сексуальном насилии в детской больнице в Санкт-Петербурге.

По версии СК, противоправные действия были реализованы как в отношении 11-летней девочки, которая находилась на лечении в больнице в Петроградском районе, так и против других двух детей. Источник в оперслужбах города рассказал СМИ, что речь идет о детской психиатрической больнице имени С. С. Мнухина.

