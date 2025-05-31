Мужчину осудили на 22 года за насилие в отношении 12-летней дочери в Новгородской области

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Суд в Новгородской области приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, дважды совершившего насильственные действия в отношении 12-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Отмечается, что осужденный будет отбывать первые 5 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима. Также ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет.

Следствие установило, что в июне 2022 года мужчина незаконно пересек границу России. В марте 2024 года, находясь по месту жительства своей 12-летней дочери в Великом Новгороде, он дважды совершил в отношении нее насильственные действия.

Ранее полицейские задержали мужчину за растление малолетнего ребенка на северо-западе Москвы. злоумышленник, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Василия Петушкова в Южном Тушине, напал на ранее ему знакомую девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.