В Москве мужчина приговорен к 19 годам колонии за насилие над ребенком

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве мужчина приговорен к 19 годам колонии строгого режима за насилие над 11-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По версии следствия и суда, злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой девочки и фиксировал это с помощью фотоаппарата.

Противоправные действия мужчина совершал в период с 2005 по 2009 год в квартире дома, который расположен на улице Архитектора Власова, а также в других местах на территории столичного региона.

Следователи составили характеристику злоумышленника, допросили свидетелей и провели ряд иных мероприятий, которые в совокупности с другими доказательствами полностью изобличили мужчину в инкриминированных преступлениях.



В результате мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, а также в изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Ранее следователи начали проверку по факту появившейся в Сети информации о сексуальном насилии в детской больнице в Санкт-Петербурге.

По версии СК, противоправные действия были реализованы как в отношении 11-летней девочки, которая находилась на лечении в больнице в Петроградском районе, так и против других двух детей. Источник в оперслужбах Санкт-Петербурга рассказал СМИ, что речь идет о детской психиатрической больнице имени Мнухина.

