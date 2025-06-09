СК начал проверку по факту сексуального насилия в детской психбольнице в Петербурге

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Следователи начали проверку по факту появившейся в Сети информации о сексуальном насилии в детской больнице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила 5 июня. Противоправные действия были реализованы как в отношении 11-летней девочки, которая находилась на лечении в больнице в Петроградском районе, так и против других двух детей.

Процессуальная проверка начата по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. Кроме того, действиям персонала медучреждения будет дана правовая оценка.

Источник в оперслужбах Санкт-Петербурга сообщил РИА Новости, что речь идет о детской психиатрической больнице имени Мнухина, стационар которой находится в Петроградском районе.

Ранее суд в Новгородской области приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, совершившего насильственные действия в отношении 12-летней дочери.

По версии следствия, в июне 2022 года мужчина незаконно пересек границу России. В марте 2024 года, проживая со своей дочерью в Великом Новгороде, он дважды совершил в отношении нее насильственные действия.

