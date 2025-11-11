Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчина арестован за сексуальное насилие над спящей девушкой в автобусе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел утром 8 ноября в автобусе. По данным ведомства, мужчина заметил спящую девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под стражей.



Сотрудники столичного СК продолжают проводить мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее уголовное дело о халатности было возбуждено после насилия над 10-летним ребенком в летнем лагере в Красноярском крае. По данным СК, трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили на территории учреждения насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

После случившегося ребенок подошел к сотрудникам лагеря и рассказал о произошедшем. Однако уполномоченные лица не обеспечили его безопасность и не пресекли действия злоумышленников. В результате мальчик подвергся насилию во второй раз.