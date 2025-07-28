Суд арестовал таксиста за сексуальное насилие над пассажиркой в центре Москвы

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Суд арестовал таксиста, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности девушки в центре Москвы. Об этом заявило столичное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

Соответствующее ходатайство было направлено следствием. Правоохранители выяснили, что 24 июля злоумышленник, находясь в салоне автомобиля, припаркованного в Угловом переулке, совершил сексуальное насилие над пассажиркой.

В результате его задержали и предъявили обвинение в рамках возбужденного уголовного дела. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее правоохранители организовали проверку после появления в Сети сведений о сексуальном насилии в детской больнице в Санкт-Петербурге.

По версии СК, противоправные действия были реализованы как в отношении 11-летней девочки, которая находилась на лечении в больнице в Петроградском районе, так и против других двух детей. Источник в оперслужбах города рассказал СМИ, что речь идет о детской психиатрической больнице имени С. С. Мнухина.