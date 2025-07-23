Семьи надругавшихся над девочкой в Калужской области детей могут депортировать

Фото: телеграм-канал "Калужский Следком"

Родителей детей, которые подозреваются в совершении насильственных действий над девочкой в Калужской области, могут депортировать из России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В СМИ сообщалось, что малолетние граждане иностранного государства, которые находились на территории области с нарушением порядка пребывания, совершили противоправные действия против малолетней девочки, уточнили в СК. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По решению суда фигурантов поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а их родителей направили в Центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, родители одного из нападавших детей находятся в регионе незаконно, выяснили следователи.

"Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает, с ее участием проведены необходимые следственные действия, специалистом СК оказана психологическая помощь", – уточнили следователи.

До этого калужский губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале уточнял, что над малолетней девочкой надругались дети мигрантов в возрасте 9 и 11 лет. Инцидент произошел на территории Боровского района.

Ранее неоднократно судимый житель Соснового Бора стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над подростком. Полицейские выяснили, что 57-летний мужчина надругался над 16-летним мальчиком.

Из-за особенностей развития он не сразу смог объяснить своей бабушке обстоятельства происшествия. Подозреваемого в насилии мужчину задержали на станции Татьянино в Гатчинском районе Ленинградской области.

