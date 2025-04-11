Школьнику, над которым надругались одноклассники в Ижевске, помогают кризисные психологи

Фото: телеграм-канал Baza

Аппарат детского омбудсмена Удмуртии организовал проверку после случая со школьником, над которым надругались одноклассники. В настоящее время с подростком работают кризисные психологи, рассказала в социальной сети "ВКонтакте" омбудсмен Ольга Авдеева.

Также она добавила, что находится на связи с врачами, полицейскими и следователями.

По словам Авдеевой, после произошедшего в образовательных учреждениях Ижевска проводят родительские собрания, классные часы и педсоветы.

"С ребятами работают психологи, в том числе из наших кризисных центров", – добавила она.

Между тем стало известно, что суд арестовал на 2 месяца трех подростков, которые, предположительно, надругались над сверстником. Возраст обвиняемых – от 16 до 17 лет. По версии следствия, инцидент произошел в квартире, которую арендует мама пострадавшего школьника. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов Удмуртии.

Ранее Следственный комитет России организовал проверку по факту жестокого обращения с детьми. На детской площадке в Алексеевском районе женщина несколько раз ударила маленьких детей. Кем она им приходится, пока неизвестно. Ее личность устанавливается.

Также над детьми издевалась воспитатель детсада в Краснодарском крае. Во время допроса она не смогла объяснить мотивы своих поступков, но упомянула сложность работы в детском саду. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".