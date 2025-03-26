26 марта, 14:15Происшествия
Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением детей на детской площадке в Москве
Следственный комитет России организовал проверку по факту жестокого обращения с детьми. О ее ходе будет доложено председателю СК Александру Бастрыкину.
Поводом для организации процессуальных действий стали кадры, на которых видно, как женщина на детской площадке в Москве несколько раз ударила маленьких детей. Кем она им приходится, пока неизвестно. Ее личность устанавливается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.