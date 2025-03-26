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Новости

26 марта, 14:15

Происшествия

Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением детей на детской площадке в Москве

Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением детей на детской площадке в Москве

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Следственный комитет России организовал проверку по факту жестокого обращения с детьми. О ее ходе будет доложено председателю СК Александру Бастрыкину.

Поводом для организации процессуальных действий стали кадры, на которых видно, как женщина на детской площадке в Москве несколько раз ударила маленьких детей. Кем она им приходится, пока неизвестно. Ее личность устанавливается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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