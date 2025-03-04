Обвиняемый в убийстве знакомого в Ленобласти признал вину

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в двух чемоданах в Ленинградской области, признал вину во время допроса. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба главка СК РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве указали, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно версии правоохранителей, 26 февраля фигурант убил своего знакомого, находясь в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурине. Он нанес ему несколько ударов в область головы, а также применил удушающий прием, в результате чего потерпевший скончался. Затем обвиняемый расчленил тело убитого, положил в чемоданы и вывез на склон, ведущий от улицы Славянской к реке Неве.

После преступления злоумышленник выехал за пределы Петербурга, однако 3 марта был задержан в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что убийство в Санкт-Петербурге было совершено супругами. Источник в полиции рассказал, что они расчленили знакомого и на протяжении нескольких дней держали тело в съемной квартире, пытаясь понять, что с ним делать. Кроме того, официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, как супруги вывозят чемоданы с останками тела в лифтовой холл подъезда дома.