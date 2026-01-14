Верховная рада назначила Федорова министром обороны Украины

Фото: ТАСС/AP/Hanna Arhirova

Верховная рада Украины проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.



"За" высказались 277 депутатов. По словам Железняка, все фракции дали свои голоса в пользу этого решения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Федорову стать новым главой Минобороны, а экс-главе оборонного ведомства Денису Шмыгалю – возглавить другое направление в государственной работе. Позже украинский парламент поддержал отставку Шмыгаля и Федорова.



Кроме того, по требованию Зеленского в отставку подал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Исполняющим обязанности главы СБУ назначили начальника центра спецопераций службы генерала Евгения Хмару.

