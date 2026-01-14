Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 14:08

Политика

Верховная рада назначила Федорова министром обороны Украины

Фото: ТАСС/AP/Hanna Arhirova

Верховная рада Украины проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

"За" высказались 277 депутатов. По словам Железняка, все фракции дали свои голоса в пользу этого решения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Федорову стать новым главой Минобороны, а экс-главе оборонного ведомства Денису Шмыгалю – возглавить другое направление в государственной работе. Позже украинский парламент поддержал отставку Шмыгаля и Федорова.

Кроме того, по требованию Зеленского в отставку подал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Исполняющим обязанности главы СБУ назначили начальника центра спецопераций службы генерала Евгения Хмару.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика