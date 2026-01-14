Большой концерт Ларисы Долиной в Петербурге перенесли на ноябрь

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Большой концерт, приуроченный к 70-летию народной артистки РФ Ларисы Долиной, перенесли практически на конец года. Мероприятие должно было состояться в Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в Петербурге.

"Уважаемые зрители! Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – заявлено на онлайн-ресурсах площадки.

Организаторы не уточнили причины переноса. Помимо Долиной, на сцену также должны выйти другие известные музыканты и артисты российской эстрады.

В конце декабря 2025 года было отменено выступление Долиной в Туле. Причиной послужил "нездоровый ажиотаж" вокруг артистки. Позднее стало известно, что на концерт не было распродано около половины билетов.

Резкая реакция публики стала ответом на прошлогоднее разбирательство, в котором Долина стала жертвой мошенников. Аферисты уговорили ее продать недвижимость, а затем перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Четырех фигурантов дела суд приговорил к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы, а также назначил им штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Певица оспорила в суде сделку о продаже квартиры покупательнице Полине Лурье и сохранила право собственности. Позже в Верховный суд поступила жалоба. Он пересмотрел дело и признал право собственности на квартиру за покупательницей.

