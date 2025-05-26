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26 мая, 23:15

Общество

В Центральном доме литераторов наградили победителей третьего сезона премии "Гипертекст"

В Центральном доме литераторов наградили победителей третьего сезона премии "Гипертекст"

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В Большом зале Центрального дома литераторов наградили победителей третьего сезона Всероссийской общенациональной литературной премии "Гипертекст". Среди победителей оказались начинающие авторы и уже опытные поэты и писатели.

Премию в номинации "Проза" получил Михаил Попов за роман "Трое неизвестных", среди поэтов – Юрий Кублановский за сборник стихотворений "Избранное". Также награды вручили авторам и переводчикам текстов: Елене Афанасьевой и Андрею Попову за стихи, переведенные с языка коми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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