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27 апреля, 17:25

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Благотворительный фестиваль WOOF прошел в Москве

Благотворительный фестиваль WOOF прошел в Москве

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На территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" прошел благотворительный фестиваль WOOF. Его главная задача – помочь собакам и кошкам из приютов найти любящую семью.

На мероприятии представили около трехсот питомцев, которые ищут себе хозяев. Фестиваль также стал пунктом сбора помощи для обитателей приютов: корма, консервы, лакомства и медикаменты передадут по назначению.

С организаторами и гостями фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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