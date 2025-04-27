Благотворительный фестиваль WOOF прошел в Москве

На территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" прошел благотворительный фестиваль WOOF. Его главная задача – помочь собакам и кошкам из приютов найти любящую семью.

На мероприятии представили около трехсот питомцев, которые ищут себе хозяев. Фестиваль также стал пунктом сбора помощи для обитателей приютов: корма, консервы, лакомства и медикаменты передадут по назначению.

С организаторами и гостями фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.