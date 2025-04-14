Собака укусила за лицо трехлетнего ребенка в Энгельсе

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Бродячая собака укусила за лицо трехлетнего мальчика на детской площадке в поселке Приволжском в Энгельсе. Ребенок был госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что инцидент, предварительно, произошел в результате непринятия должностными лицами надлежащих мер по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Возбуждено уголовное дело о халатности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования.

Кроме того, в прокуратуре проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка, сообщает телеграм-канал ведомства.

"Прокуратура рассматривает вопрос об обращении в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда", – говорится в сообщении.

В Сочи в конце февраля 9-летний мальчик пострадал от нападения собак. В тот момент ребенок шел домой из школы, от псов его спасли прохожие. Отец пострадавшего рассказывал, что хаски съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В краснодарской больнице ребенку провели операцию, а затем его доставили в РДКБ Минздрава России. Хозяину хаски предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.