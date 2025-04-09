Отец истерзанного хаски мальчика заявил, что его сына могут выписать уже к лету

Фото: телеграм-канал "Сбор средств для Валентина"

Отец истерзанного хаски мальчика Валентин Королев заявил, что его сына могут выписать из больницы уже к лету, передает RT.

Мужчина рассказал, что в данный момент медики занимаются пластикой губ мальчика, а также восстановлением возможности самостоятельно дышать и есть. По его словам, лоры смогли объяснить ребенку, как можно разговаривать, и он начал общаться со своим отцом.

"Он домой хочет. И когда ему говоришь: сыночек, потерпи, еще чуть-чуть, несколько операций – и поедем домой. Он прям аж руками машет, что доволен, радуется", – поделился Королев.

Мужчина добавил, что и он, и его сын устали, однако впереди много работы и операция на нос.

Нападение на 9-летнего мальчика произошло в Сочи в конце февраля. В тот момент ребенок шел домой из школы. От псов его спасли прохожие. Отец пострадавшего рассказывал, что хаски съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В краснодарской больнице ребенку провели операцию, а затем его доставили в РДКБ Минздрава России.

Там ребенку сделали первый этап реконструктивно-пластической операции, в рамках которой врачам удалось пришить пострадавшему верхнюю губу и щеки. Позже отец мальчика сообщал, что сын чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

В свою очередь, хозяина собак, которые напали на мальчика, задержали. Он приезжал на участок к хаски раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, как выяснили СМИ, перед этим инцидентом мужчина не появлялся на территории СНТ около 10 дней из-за непогоды.

Хозяину хаски предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

