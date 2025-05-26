"Культура за 100 секунд": выставка "В поисках нового" проходит в Еврейском музее

Выставка "В поисках нового. Традиция в эпоху перемен" открылась в Еврейском музее. Она рассказывает о том, как развитие технологий изменило быт народов России. На экспозиции собраны этнические костюмы, работы художников и сувениры в традиционных народных техниках.

Тем временем до конца августа на "Винзаводе" будет идти летний фестиваль. В его программу вошли бесплатные занятия. Например, каждый понедельник будут проходить открытые уроки по шахматам, а по средам – мастер-классы по джазовым танцам.

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