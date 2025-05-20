Народного артиста СССР Юрия Владимирова похоронят на Даниловском кладбище

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

Народный артист СССР, танцовщик и педагог Юрий Владимиров будет похоронен на Даниловском кладбище в четверг, 22 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

В этот же день в храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" пройдет отпевание. Оно начнется в 11:00. Затем, в 14:00, в Главном фойе исторического здания ГАБТ состоится церемония прощания.

О смерти Владимирова стало известно 19 мая. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Танцовщик родился в деревне Костерево Владимирской области в 1942 году. Он получил образование в Московском хореографическом училище (сейчас – Московская государственная академия хореографии. – Прим. ред.). С 1962 по 1987 год Владимиров работал артистом балета Большого театра, а затем начал преподавать в качестве педагога-репетитора.

В 1987 году был удостоен звания народного артиста СССР. Среди выдающихся ролей Владимирова – Филипп в "Пламени Парижа", Пастух в "Весне священной", Голубая птица в "Спящей красавице". Всенародное признание ему принесла партия Ивана Грозного.

В Большом театре отмечали, что артист был представителем "золотого века" учреждения. Там также назвали его сильным, мощным, темпераментным танцовщиком, который обладал выдающимся прыжком и спортивным трюковым стилем танца.