РИА Новости: хореографа Юрия Григоровича похоронят 23 мая на Новодевичьем кладбище

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича кремируют и 23 мая похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, Григорович будет похоронен рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

Григорович ушел из жизни 19 мая. Он скончался в возрасте 98 лет. Прощание с артистом состоится 23 мая в здании Государственного академического Большого театра.

Хореограф родился в Ленинграде в 1927 году. В 1965 году артист окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (сегодня – ГИТИС), после чего стал главным балетмейстером Большого театра. На должности он проработал до 1995 года. За это время Григорович принял участие в около 15 постановках, в том числе "Иван Грозный", "Ангара", "Золотой век" и других.

Кроме того, на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сегодня – Государственный академический Мариинский театр) хореограф занимался постановкой танцев в операх "Садко", "Риголетто", "Мать", "Большая любовь" и "Три толстяка".

Также он занимал пост художественного руководителя Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, а с 2008 года являлся штатным хореографом ГАБТ.

Григорович был удостоен ордена Ленина, Октябрьской революции, "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степени и многих других наград. Кроме того, он был удостоен почетного приза Парижской академии танца, театральной премии "Золотая маска" и Общественной премии Юрия Любимова.