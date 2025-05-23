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23 мая, 07:45

Культура

"Культура за 100 секунд": в прокат вышел новый фильм "Соловей против Муромца"

"Культура за 100 секунд": в прокат вышел новый фильм "Соловей против Муромца"

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В кинотеатрах стартовал фильм "Соловей против Муромца". В альтернативной вселенной Соловей-разбойник обманом завладел славой Ильи Муромца. Главные роли исполнили Никита Ефремов и Владимир Любимцев. В картине много экшена – режиссер вдохновлялся супергеройскими блокбастерами, отмечают эксперты.

Также в прокате появилась спортивная драма "Жажда славы". Она рассказывает о бодибилдере, который мечтает о признании, изнуряет себя тренировками и применяет допинг. Не добившись успеха, герой постепенно начинает сходить с ума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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