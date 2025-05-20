"Культура за 100 секунд": в Москве открылась выставка Kaws в Бахрушинском музее

В новом здании Бахрушинского музея открылась выставка "Искусство и дизайн". Одной из главных сенсаций стала работа американского художника Брайана Донелли, известного под псевдонимом Kaws. Он прославился авторскими интерпретациями образов из массовой культуры – от "Симпсонов" до "Микки Мауса".

В среду, 21 мая, в Светлановском зале Дома музыки состоится спектакль-концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет". Проект представляет Евгений Миронов: он объединит чтение шекспировской трагедии с живым исполнением музыки Дмитрия Шостаковича.

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