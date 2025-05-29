"Культура за 100 секунд": гала-концерт "Звездная страна" состоится в Москве 31 мая

Гала-концерт "Звездная страна" пройдет в зале "Москва" 31 мая в честь Международного дня защиты детей. На сцене выступят Лариса Долина, Анита Цой и группа Rasa, а также начинающие артисты, ставшие известными благодаря вирусным трекам в соцсетях.

Кроме того, концерты при свечах состоятся в Белом зале мэрии Москвы на Тверском бульваре 30 и 31 мая. Музыканты исполнят композиции из культовых фильмов "1+1", "Интерстеллар" и "Гладиатор".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.