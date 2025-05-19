19 мая, 07:50Культура
"Культура за 100 секунд": в "Коломенском" открылась выставка о Русском Севере
В Моховой башне музея-заповедника "Коломенское" можно узнать больше об истории Русского Севера. Посетителям покажут, каким был быт крепостей, как выглядели декорации XVII века, а также представят макет средневекового поселения. Отдельный раздел посвящен Петру Барановскому – основателю музея-заповедника.
В Третьяковской галерее на Лаврушинском переулке работает масштабная выставка Бориса Кустодиева. В экспозиции представлены знаменитые полотна "Масленица", "Сенокос", портреты семьи художника, а также театральные эскизы к спектаклю "Блоха".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.