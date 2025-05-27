"Культура за 100 секунд": выставка о Москве XVIII века открылась в Музее археологии

В Музее археологии Москвы открылась выставка "Порфироносная вдова: Москва в XVIII веке". Там собраны находки с центральных улиц столицы. Среди них, например, клады с монетами и памятные медали.

В кинотеатрах "Москино" показывают фильмы режиссера Ингмара Бергмана. Например, можно посмотреть "Фанни и Александр". Это история большой и дружной семьи, показанная глазами двух детей.

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