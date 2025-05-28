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28 мая, 11:45

Культура

Актер Артур Бесчастный рассказал о приезде в Москву

Актер Артур Бесчастный рассказал о приезде в Москву

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По словам актера Артура Бесчастного, можно приехать в Москву миллионером и уехать ни с чем, а можно иметь всего 700 рублей в кармане, но все равно чего-то достичь, что подтверждает пример артиста. При этом он не считает произошедшее чудом и подчеркивает, что ему приходилось "крутиться-вертеться".

Бесчастный также отметил, что в какой-то степени гордится тем, что у него получилось.

Большое интервью с Артуром Бесчастным выйдет в среду, 28 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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