Москвичи узнают о ювелирном искусстве на выставке в Петровском путевом дворце

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка Гохрана России "Россия – любовь моя! Искусство ювелиров московского региона. XXI век" откроется 31 мая в Петровском путевом дворце, передает портал мэра и правительства Москвы.

На экспозиции представят работы участников и победителей конкурса Гохрана "Россия. XXI век" 2024 года. На выставке большое внимание уделят современным мастерам ювелирного дела: Ильгизу Фазулзянову, Эдуарду Никитину и Алексею Зубову.

Здесь же гостям покажут уникальные образцы ограночного дела, которые существуют в мире в единственном экземпляре. Самих мастеров на всей Земле насчитывается не более 40 человек, среди них – один из самых выдающихся огранщиков современности Виктор Тузлуков.

Отдельно посетители познакомятся с часами. Гости увидят работы мастера Константина Чайкина, создавшего самые тонкие часы в мире, а также Александра Рудника, известного своими эмалевыми работами.

Гости посмотрят на образцы камнерезного искусства в традициях мастеров уральской школы, посвященные истории и фольклору России, а также на холодное оружие с ручной гравировкой, выпиловкой и чеканкой с янтарем, костью и деревом.

При этом гости выставки изучат Петровский путевой дворец изнутри и смогут погулять по его залам. Дворец создавался как место для остановки и отдыха императорских особ и их свиты перед въездом в Москву после дороги из Санкт-Петербурга.

В рамках экспозиции состоится образовательная программа. 31-го числа в 13:00 горожане и гости города встретятся с экскурсоводом Алмазного фонда Валерией Романовой, которая расскажет про собрание Алмазного фонда РФ.

1 июня в это же время ожидается встреча с мастером художественной огранки Дмитрием Саморуковым, который не только расскажет о своем ремесле, но и поведает об авторском методе огранки – динамическом символизме.

Уже 7 июня в 13:00 пройдет с авторская встреча с Фазулзяновым, который известен как мастер по работе с эмалью. Он прочитает лекцию о ювелире в современном мире и расскажет о своем уникальном направлении и технике.

Кроме того, 8 и 14 июня пройдут лекции "Современное художественное оружие" и "Искусство создания сложных часов". Их прочитают эксперт по культурным ценностям Елена Тихомирова и часовой мастер и изобретатель Константин Чайкин соответственно.

15 июня заместитель директора Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых Людмила Будрина расскажет о камнерезном искусстве РФ на рубеже XIX и XX годов.

Ранее в Москве открылась выставка о становлении и развитии возведения высотных зданий в Москве. Она действует в научно-технической библиотеке до 18 июня. Все желающие смогут познакомиться с трудами известных архитекторов Москвы и узнать об истории градостроительства. На выставке можно найти труды кандидата архитектуры Анатолия Магая, а также биографии архитекторов.

