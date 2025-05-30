30 мая, 08:52Происшествия
Один человек погиб в ДТП на 97-м километре МКАД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Два автомобиля столкнулись на МКАД, в результате чего один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД России.
По данным ведомства, авария произошла в районе 97-го километра автодороги. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Минувшей ночью, 30 мая, проезд транспорта на данном участке был перекрыт из-за аварии. На месте ЧП работали оперативные службы. Спустя время движение восстановили.
Немногим ранее несколько машин столкнулись в левой полосе Новорижского шоссе в Кунцеве. Движение в районе ДТП было затруднено, в связи с чем водителей призвали выбирать пути объезда. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям, информация о пострадавших не поступала.
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