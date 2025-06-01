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Новости

01 июня, 17:30

Город

Городские бассейны открыли сезон на Ходынском поле в рамках проекта "Лето в Москве"

Городские бассейны открыли сезон на Ходынском поле в рамках проекта "Лето в Москве"

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В столице стартовал масштабный проект "Лето в Москве". Открытые площадки работают в разных парках столицы, в том числе на Ходынском поле. Здесь уже запущен сезон городских бассейнов, который в прошлом году собрал более 40 тысяч человек.

Концерты пройдут в "Царицыно" и "Коломенском", а на туристическом сервисе Russpass можно найти афишу и зарегистрироваться на мероприятия с бесплатным входом. Жители и бизнес также могут подать заявку на проведение своих событий в рамках сервиса "Все на улицу".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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