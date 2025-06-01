01 июня, 14:34Мэр Москвы
Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Международным днем защиты детей и назвал столицу городом счастливого детства.
"В детях – наша сила и наше будущее. Мы стараемся окружить их заботой, сделать все необходимое, чтобы каждый день приносил радость, уверенность и новые возможности", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам мэра столицы, город развивает систему, в которой есть все, начиная от современной медицины и качественного образования, заканчивая кружками, спортивными секциями, научными и творческими программами.
Подростки могут построить маршрут своей будущей карьеры при помощи программы профориентации, а семьям предоставляется поддержка на каждом этапе взросления ребенка, указал градоначальник.
"Желаю юным москвичам крепкого здоровья, вдохновения и энергии для новых открытий. Исследуйте мир, развивайтесь и всегда верьте в свои силы. А наша задача – продолжать делать все зависящее от нас, чтобы ваши глаза горели и вы чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне", – добавил Собянин.
В честь Дня защиты детей в Москве пройдут праздничные мероприятия. Флагманской площадкой станет Болотная площадь, на которой расположился "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". Здесь гостей ждут выступления артистов, игры, мастер-классы и другие активности.
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