Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Международным днем защиты детей и назвал столицу городом счастливого детства.



"В детях – наша сила и наше будущее. Мы стараемся окружить их заботой, сделать все необходимое, чтобы каждый день приносил радость, уверенность и новые возможности", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, город развивает систему, в которой есть все, начиная от современной медицины и качественного образования, заканчивая кружками, спортивными секциями, научными и творческими программами.

Подростки могут построить маршрут своей будущей карьеры при помощи программы профориентации, а семьям предоставляется поддержка на каждом этапе взросления ребенка, указал градоначальник.



"Желаю юным москвичам крепкого здоровья, вдохновения и энергии для новых открытий. Исследуйте мир, развивайтесь и всегда верьте в свои силы. А наша задача – продолжать делать все зависящее от нас, чтобы ваши глаза горели и вы чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне", – добавил Собянин.

В честь Дня защиты детей в Москве пройдут праздничные мероприятия. Флагманской площадкой станет Болотная площадь, на которой расположился "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". Здесь гостей ждут выступления артистов, игры, мастер-классы и другие активности.

