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31 мая, 19:15

Город

"День соседа" отметили в креативном пространстве "Хлебозавод № 9"

"День соседа" отметили в креативном пространстве "Хлебозавод № 9"

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Рекордную порцию ухи приготовили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

В креативном пространстве "Хлебозавод № 9" отметили "День соседа". Цель масштабного фестиваля – возрождение традиций дружеских посиделок и культуры добрососедства.

Территорию разделили на 8 тематических зон. Для детей и любителей активного отдыха провели бесплатные квесты, спортивные состязания и творческие мастер-классы. Кроме того, для животных была организована отдельная игровая площадка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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