"День соседа" отметили в креативном пространстве "Хлебозавод № 9"

В креативном пространстве "Хлебозавод № 9" отметили "День соседа". Цель масштабного фестиваля – возрождение традиций дружеских посиделок и культуры добрососедства.

Территорию разделили на 8 тематических зон. Для детей и любителей активного отдыха провели бесплатные квесты, спортивные состязания и творческие мастер-классы. Кроме того, для животных была организована отдельная игровая площадка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

