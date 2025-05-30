Россияне хотят себе соседей как в сериалах "Друзья" и "Теория большого взрыва"

Фото: кадр из сериала "Друзья"; режиссеры – Гари Хэлворсон, Майкл Лембек, Кевин Брайт; производство – Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television

37,7% опрошенных россиян заявили, что идеальные соседи должны быть такими же, как в сериале "Друзья". Об этом Москве 24 рассказала компания Forma, которая провела исследование в честь Международного дня соседства.

Вторыми по популярности оказались ученые-гики из сериала "Теория большого взрыва", они набрали 9% голосов. На третье место в списке идеальных соседей россияне поставили вечно конфликтующие семейства Букиных и Полено из сериала "Счастливы вместе" ( 7,7%).

Победители опроса из сериала "Друзья" – это шестеро друзей, которые живут в Манхэттене и в свободное время собираются вместе и хорошо проводят время. Но в реальности такие примеры крайне редки, считают опрошенные россияне. Лишь 2,9% респондентов поддерживают дружеские отношения со своими соседями.

Половина участников опроса заявила, что общение с ними ограничивается лишь приветствием при встрече. При этом более 36% могут провести небольшую беседу, а 10% совершенно избегают общения со своими соседями.

Около 50% респондентов уточнили, что в их доме есть соседский чат, но 60% опрошенных не состоят в нем. При этом 17,7% подписаны, но не следят за диалогами. Лишь 3,9% россиян постоянно поддерживают там общение.

В современном мире люди все чаще отходят от реального общения в пользу цифрового, из-за чего в историю начинают уходить и "совместные ритуалы", говорится в исследовании. Почти 77% россиян заявили, что совместный досуг с соседями для них чужд.

Но 10% респондентов заявили, что вместе с другими жителями своего дома участвуют в субботниках и убираются на придомовой территории. 5% часто ходят в гости к соседям, а 3,5% выгуливают домашних питомцев также вместе.

Идеальный досуг с соседями, по мнению опрошенных россиян, – это субботник (19%). Еще респонденты назвали спорт, настольные игры, просмотр фильмов, походы в кафе и рестораны – по 7, 6, 5 и почти 4% соответственно.

32,3% россиян считают, что сейчас у них хорошие отношения с соседями. При этом 21,6% опрошенных сказали, что хотели бы улучшить отношения с ними, а 46,1% не хотят ничего менять.

Участникам исследования предложили рассказать, каким по их мнению должен быть идеальный сосед. 59% выделили такое качество, как доброжелательность. Для 29% важна интеллигентность, для 25% – помощь в бытовых сложностях и трудных ситуациях.

При этом половина участников опроса заявили, что их соседи не должны быть шумными, а 34% оценивают их чистоплотность и аккуратность.

Ранее стало известно, что "День соседа" пройдет на территории Хлебозавода. Праздник проведут 31 мая.

Гостям предложат вспомнить традицию соседских посиделок, приняв участие в масштабном фестивале. Посетителей ждут 8 тематических зон и экскурсии по Хлебозаводу, Бутырскому району, а также лекции, которые помогут лучше понять столицу.

