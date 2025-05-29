Краеведческий квест "Москва Интересная" пройдет в столице 8 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В столице 8 июня состоится краеведческий квест "Москва Интересная". Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "10 000 шагов", сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

По данным ведомства, квест позволит участникам прикоснуться к тайнам прошлого и создать собственные воспоминания о городе.

"Москва интересная" – это не просто спортивное ориентирование в городских условиях, это шанс взглянуть на столицу другими глазами, почувствовать ее пульс, проникнуться ее духом", – рассказали в департаменте.

Желающие смогут собрать свою команду, у каждой будет свой уникальный маршрут. Можно будет самостоятельно выбрать точку старта на Гоголевском бульваре или Страстном бульваре, а также время. Всего участников квеста ждет более 100 точек с головоломками и творческими заданиями.

Участие смогут принять команды от одного до пяти человек, при этом хотя бы один из участников команды должен быть старше 18 лет. Для участия нужно пройти регистрацию на сайте.

Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" впервые пройдет на Бульварном кольце столицы 8 июня. В нем могут принять участие все желающие. Гости смогут пройти по девяти центральным бульварам и принять участие в массовых стартах, мастер-классах, спортивных тренировках и других мероприятиях.

Например, на Трубной площади гости смогут поучаствовать в фитроке и степ-аэробике, на Рождественском и Сретенском бульварах – в роуп-скиппинге. Также на Чистопрудном бульваре оборудуют зону VR-ходьбы.