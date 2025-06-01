В "Коломенском" отмечают День защиты детей в стиле "Буратино"

В музее-заповеднике "Коломенское" проходит праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В этом году главной темой стала 50-я годовщина фильма "Приключения Буратино". Культовый персонаж и его друзья стали героями театрализованных постановок, карнавального шествия и мастер-классов.

На площадке работают две сцены, где выступают артисты, блогеры и театральные коллективы. Ребята могут создать кукол по мотивам сказки, сфотографироваться у тематических фотозон и поиграть в интерактивной зоне. Праздник переехал из Цветного бульвара, чтобы вместить еще больше гостей.

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